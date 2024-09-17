«Жить не могу — задыхаюсь!»: Зацепин сделал внезапное заявление о своей жизни

Народный артист РФ Александр Зацепин сделал неожиданное признание о своей жизни. Его слова приводит Ura.ru.

Как признался 98-летний композитор, он не может представить свою жизнь без работы.

«У меня отдых происходит за работой. Для меня работа — это всё. Как я всегда говорю, это мой кислород. Без работы жить не могу — задыхаюсь! Я каждый день сочиняю», — признался Зацепин.

Музыкант подчеркнул, что для плодотворной работы необходимо соблюдать распорядок дня и следить за рационом. Артист отметил, что спит восемь часов и делает зарядку по 30 минут. В целом он сравнил свой организм со старой машиной, которую сложно завести и даже после этого автомобиль «начинает коптить, дымить и прогревается».

Ранее Александр Зацепин объяснил, почему у современных артистов мало хитов.

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