«Очень сложные»: Александр Зацепин объяснил, почему современные песни быстро забываются

Александр Зацепин рассказал, почему у современных артистов мало хитов. Об этом сообщает mk.ru.

Композитор Александр Зацепин является автором таких произведений, как «Песенка о медведях», «Есть только миг», «Куда уходит детство» и многих других. Он также написал десятки мелодий к известным советским фильмам.

По словам Зацепина, современные песни звучат слишком сложно, поэтому запомниться надолго слушателям они и не могут.

«Нынешние песни сложные очень. Стихи, если их можно назвать стихами, — тоже… У меня друг один говорит: „Я просто не успеваю понять, о чем в песне речь идет“. Одна говорильня, а мелодия где? Мелодии, которую можно запомнить и напевать, в современных композициях нет. Может, одна из 20 песен и появляется хорошая», — рассказал он.

Композитор добавил, что даже понравившиеся ему современные песни он не сможет воспроизвести из-за того, что быстро их забывает.

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