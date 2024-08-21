«Без Музы я как без рук»: 98-летний автор хитов Пугачевой Зацепин живет с молодой возлюбленной

Автор музыки к хитам «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию» Александр Зацепин встречается с 38-летним режиссером Музой Ли. 98-летний композитор признается, что счастлив с новой возлюбленной.

В 2014 году умерла от рака четвертая супруга Зацепина — пианистка Светлана Морозовская. С ней композитор прожил в браке более 20 лет. Зацепин не смог оставаться в одиночестве и встретил новую любовь, которая гораздо его младше.

Теперь народного артиста везде сопровождает брюнетка Муза Ли — руководитель и режиссер-постановщик театрально-музыкального коллектива Muzico. Возлюбленная композитора по национальности кореянка, но родилась в Ташкенте.

«Без Музы я как без рук. Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да еще и режиссер! Мне хорошо рядом с ней», — рассказал Зацепин в разговоре с Kp.ru.

Муза живет вместе с музыкантом в его квартире в Москве. Зацепин признается друзьям, что наконец-то не чувствует себя одиноким. После смерти супруги ему было очень тяжело: Александра Сергеевича поддерживала только дочь. Новые отношения вдохновили композитора.

Зацепин также является автором хитов Аллы Пугачевой. Он написал такие композиции как: «Этот мир придуман не нами», «Куда уходит детство», «Любовь одна виновата». После отъезда Примадонны из России артист перестал с ней общаться.