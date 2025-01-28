«Жирный, толстый, и что?»: Александр Домогаров ответил на критику внешности

61-летний актер Александр Домогаров заявил, что набрал вес из-за старения. Артист ответил на критику внешности в эфире шоу Ломовка Life.

Александр Домогаров появился на съемках шоу в брюках и фиолетовой толстовке, подчеркнувшей его изменения в фигуре. Актер не отрицает, что набрал вес и сильно изменился. При этом он не переживает и объясняет перемены процессом старения.

«Я жирный, толстый, и что? И лишние килограммы появились, и лицо не то. Но это момент естественного старения», — высказался Александр.

Ранее Александр Домогаров призвал ограничить доступ в Сеть. Актер считает, что многие блогеры развращают молодежь своим контентом в соцсетях. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Сати Казанова рассказала про инцидент в аэропорту с маленькой дочкой.