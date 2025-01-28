«Сумасшедший стресс»: Сати Казанова рассказала про инцидент в аэропорту с маленькой дочкой

Сати Казанова пристыдила турецкую авиакомпанию, которой летела с ребенком в Италию. Певица рассказала про инцидент в аэропорту в соцсети.

По словам знаменитости, она едва не опоздала на рейс по вине авиакомпании. Сати вместе с мужем и дочкой летела турецким перевозчиком из Москвы в Турин с пересадкой в Стамбуле. Однако первый рейс задержали, и пара едва не опоздала на второй самолет.

Певице пришлось бежать через весь аэропорт в Стамбуле с ребенком на руках. Сати возмутило, что ей никто не предложил помощь.

«Мы испытали сумасшедший стресс. Мы как идиоты бежали в другой конец аэропорта! Нам никто не предложил помощь. Мы подошли к нескольким ребятам на гольфкарах, просили довезти. Абсолютный игнор, ноль заботы!» — высказалась знаменитость.

Чтобы успеть на рейс, избранник Сати побежал вперед и предупредил бортпроводников об инциденте. Когда певица подошла к самолету, то, «не стесняясь в выражениях», обвинила их в бесчеловечности.

«Вы же видите в вашей системе, что это семья с маленьким ребенком, что вашей авиакомпанией рейс был задержан. Так почему вы не подождете, не позаботились?!» — возмутилась она.

Певица не отрицает, что зря сорвалась на бортпроводников. Приехав в Турин, Сати узнала о потере чемодана. По ее мнению, это был «кармический подзатыльник».

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