«Больных вылезло очень много»: Александр Домогаров призвал ограничить доступ в Сеть

Александр Домогаров заявил, что нужно выдавать телефоны по справке от психиатра. Актер высказался против всеобщего доступа в Сеть в эфире шоу Ломовка Life.

Александр считает, что многие блогеры развращают молодежь своим контентом в соцсетях. По его мнению, «больных вылезло очень много», поэтому продавать телефоны с выходом в Интернет нужно при наличии справки из психдиспансера.

«Многим запрещено заниматься соцсетями и вообще запрещено сидеть в Интернете. Больных вылезло очень много, просто сумасшедших, которые получили доступ к общению. Кто вам разрешил? Вы сами себе разрешили. И вот они влияют на мозги молодых, сумасшедшие и больные люди», — заявил артист.

После высказывания актера на него обрушилась критика. Многие россияне не согласны с мнением Домогарова.

«А ему без справки продали? Что стало с самим Домогаровым?» — написали подписчики.

Ранее сообщалось, что Александру Домогарову пришлось извиняться после премьеры спектакля «Роман». Подробности читайте в этой новости.

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