«Жили как в аду»: блогер Манукян заявил о проблемах во время отпуска на Маврикии

Популярный блогер и певец Давид Манукян рассказал о неприятной ситуации во время его отпуска на Маврикии. Соответствующий пост появился в микроблоге звезды.

По словам артиста, он планировал уехать с Маврикия, однако не успел, поскольку все дороги затопила вода. Из-за этого на острове несколько дней отсутствовала связь.

«Два дня мы жили как в аду», — заявил блогер.

Манукян отметил, что гостиницы обладали информацией о приближающемся циклоне, но не стали предупреждать туристов, чтобы не потерять деньги.

Уточняется, что сезон циклонов на Маврикии начинается 1 ноября и продолжается до середины мая.

Ранее Давид Манукян нашел нужным улететь на отдых с возлюбленной на Маврикий. Избранницей артиста стала певица Мари Краймбрери.

Также экс-возлюбленная Манукяна Ольга Бузова рассказала о своих чувствах после его отъезда с новой девушкой.