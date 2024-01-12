«Разбита внутри и внешне»: Бузова рассказала о своих чувствах после отъезда Манукяна с девушкой

Певица Ольга Бузова намекнула на готовность к новым отношениям. Интересно, что это случилось после отъезда ее бывшего возлюбленного Давида Манукяна с девушкой.

Российская звезда переживает непростой период. В связи с интенсивной трудовой деятельностью перед наступлением праздников, Ольга столкнулась с болезнью, которая, к сожалению, не позволяет ей полностью восстановиться, учитывая загруженное расписание на ближайшие недели.

В социальных сетях начали появляться слухи о том, что падение настроения и здоровья Ольги может быть связано не только с ее профессиональной деятельностью, но и с ее личной жизнью. СМИ сообщают, что Ольга Бузова и Давид Манукян снова стали общаться во время совместного участия в реалити-шоу «Сокровища императора» в Китае. Известно, что Давид Манукян вновь проявил интерес к экс-телеведущей «Дома-2», посещая ее выступления в Москве.

Однако кажется, что Манукян не сохраняет свою преданность певице, встречая Новый год в компании другой знаменитости, Мари Краймбрери. После чего пара отправилась вместе на отдых на Маврикий. Это событие стало для Ольги последней каплей, и она приняла решение действовать, намекнув на готовность вступить в новые отношения.

В ее последнем посте в социальной сети можно уловить мысль о внутреннем и внешнем изнемождении, о трудных моментах, когда проблемы кажутся несметным потоком.

«Иногда, когда ты разбита внутри и внешне, понимаешь в очередной раз, что это не он», – цитирует артистку женский журнал Клео.ру.

Бузова отметила, что в подобный период утрачивается вера в светлые перспективы. Но именно в это время появляется возможность на зарождение чего-то нового.

«Скоро», – загадочно добавила звезда.

Ранее мы писали о том, как Давид Манукян проводит время со своей избранницей.