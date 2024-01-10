Давид Манукян отдыхает с возлюбленной, пока Бузова слегла с болезнью: перестали скрываться

Блогер и певец Давид Манукян нашел нужным улететь на отдых с возлюбленной в экзотическую страну. Он рассекретил девушку, в которой узнали исполнительницу Мари Краймбрери. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Давид Манукян наконец-то раскрыл свой новый роман, но, к удивлению многих его поклонников, избранницей блогера стала не Ольга Бузова. Ранее многие предполагали, что артисты воссоединились в Китае во время съемок в реалити-шоу «Сокровища императора». Существовали слухи о том, что Филипп Киркоров помог помирить бывших влюбленных, и после этого блогер сделал попытку вернуться в жизнь Ольги Бузовой. Он начал активно лайкать ее фотографии, а по возвращении в Москву даже посетил два ее выступления.

Однако, видимо, либо Бузова отказала Манукяну, либо его усилия не увенчались успехом. В новогоднюю ночь Давид Манукян встретил с другой певицей и, кажется, они отправились вместе на экзотический остров. Блогер поехал на Маврикий и поделился фотографиями и видео, на которых было ясно, что он не один.

Хотя подписчики так и не смогли разглядеть спутницу Давида в его темных очках, или они не смогли ее узнать по смеху, звучащему за кадром, на этот раз Манукян решил не держать в секрете свою избранницу. Он показал, как они едут в машине, наслаждаясь красотами острова. Девушка была запечатлена сзади, но никаких сомнений не оставалось в том, что рядом с Давидом находится Мари Краймбрери.

Пара встречала Новый год вместе в одном из элитных ресторанов, где Манукян также пригласил свою семью. Теперь артисты находятся вместе на Маврикии. Певица также поделилась кадрами с острова в социальных сетях, и хотя она не указала точное местоположение, было ясно, что они с Давидом находятся в одном и том же месте.

Ранее мы писали о том, что бывшая Давы Ольга Бузова дала концерт в тридцатиградусный мороз и заболела.