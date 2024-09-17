«Жил на 150 долларов в месяц»: Рыжий из «Иванушек» рассказал о трудностях в начале карьеры

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, известный также как Рыжий, рассказал о трудностях в начале карьеры. Его слова приводит Пятый канал.

Как признался исполнитель, первые полтора года существования группе не на что было жить, и они планировали заканчивать карьеру из-за неудач.

«Мы никому не были нафиг нужны. Я полтора года жил на 150 долларов в месяц, реально. Мне продюсер снимал квартиру фиг знает где за 200 долларов. Уже такой был момент, что не идет — все, заканчивать», — поделился Григорьев-Апполонов.

Однако, рассчитывая прославиться как музыкант, артист отказался от приглашения работать в театре от режиссера Марка Розовского и просил продюсера группы Игоря Матвиенко не сдаваться. Прорывным моментом в карьере «Иванушек» стала съемка клипа на песню «Тучи» в 1996 году.

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