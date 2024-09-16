Пожелали отправиться в ад: дом приемного отца Дани Милохина пытались сжечь «коктейлем Молотова»

В Краснодарском крае неизвестные попытались сжечь дом Дмитрия Тюленева, приемного отца блогера Дани Милохина. Во двор кинули «коктейль Молотова» с гневным посланием.

Все произошло в ночь с 14 на 15 сентября. Дмитрий пришел домой около четырех часов и внезапно услышал мощный хлопок. Выбежав во двор, он увидел, как горят стройматериалы. Пожарные быстро приехали на место и ликвидировали возгорание, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Тюленев рассказал, что наутро нашел во дворе записку, в которой его семью предлагалось отправить «в ад», а сына — на СВО.

Семья Дмитрия теперь живет в страхе и не могут спать по ночам. Его дети боятся ходить в школу. В ближайшее время они планируют продать дом в Анапе, в котором когда-то был прописан блогер, и переехать в Москву.

Даня Милохин покинул Россию несколько лет назад. Это случилось после скандала, связанного с шоу «Ледниковый период» — тогда блогер заявил, что проект ему наскучил. Он бросил свою напарницу Евгению Медведеву, не предупредив ее о решении уехать.

Недавно блогер приехал в Молдавию, где встретился со спонсирующим ВСУ блогером Некоглаем.