«Только драка или ограбление»: Григорий Лепс после слухов о свадьбе ищет соперника для боя по правилам бокса

Президент Международной ассоциации бокса, первый вице-президент Европейской конфедерации бокса Умар Кремлев предложил 62-летнему певцу Григорию Лепсу выйти на ринг.

Он поинтересовался у исполнителя хита «Я поднимаю руки» о том, кто бы мог стать его соперником. При этом Лепс не растерялся и уверенно заявил, что у него нет соперников. Артист также заявил, что любого «палкой забьет».

На это Кремлев уточнил, что бой должен состояться только на ринге и по правилам бокса.

«Никаких правил! Только драка или ограбление. Все!» - отшутился в ответ Лепс.

В итоге Кремлев предложил поинтересоваться у аудитории, чтобы найти достойного соперника на ринге.

«От себя добавлю, что Григорий в отличной форме и заряжен на победу», — заключил Кремлев.

Видеоролик с диалогом Умарова и Лепса разместил Telegram-канал «Сигнал».

Ранее 18-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба сфотографировалась в образе невесты и запустила слухи о скорой свадьбе.