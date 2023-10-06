Жертвует семьей ради карьеры: дочь Славы нашла новую работу

Дочь певицы Славы Александра Морозова дебютирует в сериале Сарика Андреасяна. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог девушки.

В соцсети Морозова сообщила о радостном событии. Как выяснилось, совсем скоро публика увидит Александру на экранах ТВ. Дочь Славы прошла пробы в сериал Андреасяна «Ресторан по понятиям-3». По словам девушки, она давно мечтала попробовать себя в кино.

«Те, кто за мной следят, знают, как я к этому стремилась. Считаю, что это замечательное начало», — высказалась Морозова.

Напомним, что в 2022 году Александра вышла замуж за Андрея Дедова. Спустя год у пары родился сын. Семейная жизнь не мешает наследнице Славы строить карьеру. Сперва она пробовала себя в музыке, теперь девушка покоряет отечественное кино.

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