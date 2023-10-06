Звезда сериала «Литейный» Константин Соловьев развелся с третьей женой. Актер поделился откровением в эфире шоу «Секрет на миллион».

Константин объявил о расставании с 34-летней Анастасией Лариной. В браке знаменитости стали родителями двух дочерей, однако наличие общих детей не помогло сохранить семью.

«Я поставил жирную точку и через 100 метров снял квартиру», — высказался Соловьев.

Актер не стал называть причины развода. Анастасия немногословно обмолвилась, что не смогла угодить требовательному супругу. «Он очень требовательный. Он требовал женской энергии, внимания, ласки», — сообщила девушка.

Напомним, что в предыдущем браке у артиста родились сыновья Даниил и Тимофей. Однако после расставания с Евгенией Ахременко он отказался помогать наследникам. Из-за этого артистка хотела лишить экс-избранника родительских прав.

Ранее мы писали том, что Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе после восьми лет брака. Подробности смотрите в этой статье.