Певицу Славу разбудили выстрелы во Владивостоке

Певица Слава рассказала, что во время гастролей во Владивостоке проснулась от громкого выстрела. Позже артистка узнала, что ежедневно в 12 часов дня в городе производят выстрел из артиллерийского орудия.

Подробности приводит Пятый канал.

Днем Слава находилась в гостинице. Ее разбудил резкий выстрел, похожий на удар из какого-то орудия. Певица и вовсе подумала, что это беспилотник.

«Я думаю: ну дрон, не дай Бог! Что делать?» - рассказала Слава.

Исполнительницу успокоили члены коллектива. Они объяснили, что во Владивостоке есть традиция ежедневно производить холостой выстрел из пушки.

Произошедшее заставило артистку задуматься о жизни. Попутно Слава вспомнила конфликт с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Ранее певица Любовь Успенская раскрыла детали сделанной врачом операции. Она сообщила, что после вмешательства у нее гноились руки, а грудь была разного размера.