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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 февраля 2024, 16:57
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Жену Сарика Андреасяна госпитализировали после похода в ресторан

Актриса Елизавета Моряк съела краба и оказалась в больнице.
Жену Сарика Андреасяна госпитализировали после похода в ресторан

© Starface.ru

Супруга режиссера Сарика Андреасяна, актриса Елизавета Моряк отравилась блюдом в ресторане и попала в больницу. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

«У меня пищевое отравление. Приехали в больницу, сейчас уже на капельнице. Ужасное состояние», — поделилась Моряк.

Артистка рассказала, что врачи обнаружили у нее бактериальную инфекцию после употребления краба в ресторане. В связи с этим знаменитость задалась вопросом о том, какое количество вредных веществ люди съедают в заведениях. Елизавета подчеркнула, что ее краб был вареным.

Актрисе пришлось покинуть медучреждение, чтобы принять участие в запланированной к 8 марта фотосессии вместе с дочерью, но от этого жене Андреасяна стало лишь хуже.

«Пытаюсь снять детоксикацию сама дома, так как к вечеру стало сильно хуже», — добавила она.

Ранее юморист Евгений Петросян рассказал о своем состоянии после выписки из больницы.

Также сообщалось, что лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов сломал ногу перед концертом в Москве и попал в больницу.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
актриса
госпитализация
новости шоу-бизнеса