«Нога подвернулась на каких-то конструкциях, что-то в ней хрустнуло»: лидер «Миража» попал в больницу с переломом

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов сломал ногу перед концертом в Москве. Он признался, что травмировался во время репетиции, поэтому ему пришлось ехать в больницу. Об этом сообщает mk.ru.

Как оказалось, у музыканта должно было состояться выступление в столичном клубе. На саундчеке он подвернул ногу, после чего услышал хруст. При этом, несмотря на «звездочки перед глазами» артист продолжил подготовку к шоу и, лишь закончив дела, отправился в клинику. Там медики провели обследование и сообщили гитаристу диагноз.

«Когда я настраивал звук, во время саундчека моя нога подвернулась на каких-то конструкциях, что-то в ней хрустнуло. <...>У меня перелом плюсневой кости и разрыв внутри стопы, нужно пить обезболивающее. Собственно, ничего страшного не произошло, доктор заверил, что до свадьбы все заживет», - рассказал Горбашов.

По словам артиста, ему запретили выступать на сцене, но эту рекомендацию он не соблюдает. Так, после рентгена он поехал вновь в клуб ради встречи с поклонниками. Но поставить на паузу работу ему все же придется, ведь ему потребуется около шести недель для восстановления. Правда, ближайшие концерты Алексей отменять не намерен.

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