«Ничего нового»: Петросян рассказал о своем состоянии после выписки из больницы

Народный артист РСФСР Евгений Петросян раскрыл подробности своего состояния после выписки из больницы. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«И действительно: споткнулся, упал, гипс. Ничего нового. <…> Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно», — заявил комик.

По словам 78-летнего артиста, в настоящий момент поврежденная рука заживает. Он также выразил надежду на то, что ему удастся дать сольный концерт в Москве 2 марта.

Напомним, информация об экстренной госпитализации Петросяна появилась 12 февраля. Накануне днем комик упал во время прогулки на Лесной улице в Москве. После произошедшего юмористу сразу же вызвали скорую помощь.

Ранее 34-летняя супруга Петросяна Татьяна Брухунова сообщила о заказной травле.