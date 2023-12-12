Жену первого президента РФ Ельцина экстренно госпитализировали в Москве

В Москве экстренно госпитализировали 91-летнюю Наину Ельцину – супругу первого президента РФ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, у жены Бориса Ельцина резко ухудшилось состояние здоровья, из-за этого было решено обратиться за помощью медиков. При этом причина плохого самочувствия россиянки не уточняется. Известно лишь то, что врачи потребовали госпитализации пациентки. Сейчас она находится под их наблюдением.

О самочувствии Наины Ельциной на данный момент пока нет информации.

Ранее в больницу положили известного продюсера Иосифа Пригожина. Он вышел на связь с поклонниками из палаты и сообщил, что у него выявили грипп А.

Кроме того, недавно госпитализация потребовалась и телеведущей Лере Кудрявцевой. Ей стало плохо еще во время полета в Минск. Уже в клинике ей диагностировали пневмонию. Правда, вскоре ее выписали, и артистка раскритиковала всех тех, кто ее доставал звонками и сообщениями в больнице.