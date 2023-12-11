«Каждому надо ответить?»: Кудрявцева раскритиковала фанатов после госпитализации

Известная телеведущая Лера Кудрявцева высказалась в адрес пользователей, которые стали беспокоить ее звонками и сообщениями после госпитализации с пневмонией. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Уточняется, что знаменитость должна была вести «Песню года» в Минске, однако, прилетев в столицу Белоруссии, почувствовала недомогание и была доставлена в местную больницу с пневмонией. На следующий день после госпитализации Кудрявцева сообщила в своем микроблоге, что заболела еще 2 декабря, однако не стала обращаться за помощью к медикам и продолжила работать. Она также пожаловалась, что после появившейся в СМИ информации о ее госпитализации ей стали «разрывать» телефон обеспокоенные поклонники.

«А-а-а! И каждому надо ответить? Иначе обидятся? Это ******. Хочешь помочь, не спрашивай, пришли мандарины», – высказалась звезда.

Телеведущая отметила, что не понимает, зачем посторонние люди задают подобные вопросы. Она добавила, что ее здоровьем должны интересоваться лишь родные и близкие.

Ранее мы писали, что госпитализированная в Минске с пневмонией Лера Кудрявцева летит в Москву.