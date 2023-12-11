«Температура под 40»: госпитализированный Пригожин вышел на связь из больницы

54-летний продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что у него выявили грипп А. Об этом сообщает портал 78.ru.

В начале декабря стало известно о госпитализации Пригожина с подозрением на ковид. Сообщалось, что супруг Валерии с трудом говорит из-за охрипшего голоса. Продюсер вышел на связь с журналистами и рассказал о своем состоянии.

Как выяснилось, у продюсера выявили грипп А и пневмонию. По словам Иосифа, его заболевание — распространенное явление из-за начавшейся эпидемии. Перед госпитализацией он жаловался на слабость и ломоту в костях. Несмотря на экстренную госпитализацию, Пригожин просит поклонников и сотрудников СМИ не устраивать панику.

«Если бы я скорую не вызвал, то, наверное, никто бы об этом и не узнал. Все пишут, будто какое-то событие», — высказался супруг Валерии.

Иосиф отметил, что из-за госпитализации у него сорвались планы. Это не может не расстраивать продюсера. Также он добавил, что ему написали многие знакомые, которые пожаловались на те же симптомы.

«Я в шоке пока… Мне написало 40 человек знакомых из артистов. Болеют так же, как и я. Там температура под 40», — сообщил Пригожин.

Ранее сообщалось о том, что у 54-летнего продюсера Иосифа Пригожина выявлена пневмония в начальной форме. Подробности смотрите в этой статье.