Женщины забрались на сцену и окружили Трофима во время концерта

Певец Трофим выступил в Новосибирске и собрал поклонниц на сцене. Толпа женщин забралась к кумиру и устроила танцы. Об этом сообщает портал «Сиб.фм».

Исполнитель хита «Шашлычок под коньячок» устроил концерт в Доме ученых СО РАН. Сергей Трофимов, который выступает под псевдонимом Трофим, собрал вокруг себя представительниц прекрасного пола. Они пришли послушать песни кумира.

Источник сообщает, что был аншлаг. Зал полностью заполнился, а зрители готовы были слушать кумира даже стоя. Все активно подпевали.

В какой-то момент к Трофиму на сцену поднялись женщины из зала. Они танцевали и были счастливы составить компанию артисту.

Во время выступления исполнитель неожиданно заявил, что является заместителем председателя Всероссийского общества садоводов и огородников.

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