У спасенного от слепоты Витаса появилась необычная «способность»: когда певец выйдет на сцену

Продюсер Виталия Грачева, который выступает под псевдонимом Витас, рассказал о необычной способности, появившейся у певца после нескольких операций. Сергей Пудовкин в беседе с 360.ru заявил, что артист начал видеть в темноте.

По словам мужчины, исполнитель перенес несколько операций на сетчатку глаза, и сейчас с ним все хорошо.

«Теперь как орел. Из необычного: появилась возможность видеть в абсолютной темноте, раньше такого не было», — признался Пудовкин.

Продюсер выразил слова благодарности российским специалистам, которые справились с «очень серьезной проблемой».

А в комментарии изданию mk.ru продюсер пояснил, что почти два месяца Витас жил в темноте. Потом он проходил восстановление с помощью китайской медицины. Выполнял специальные дыхательные техники и закаливался. Что касается концертов, то артист активно готовится к встречам с фанатами.

«Запланировано 11 концертов. В Пекине, например, Витас будет выступать в национальной спортивной арене, в которой - 35 тысяч зрителей. Очень скоро встретимся и с российскими поклонниками», – добавил Пудовкин.

Ранее мы писали о том, как врачи спасали Витаса от слепоты.