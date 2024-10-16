«Я его преемник»: Алексей Воробьев рассказал о дуэте с Лещенко

Певец Алексей Воробьев стал гостем вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Артист рассказал об альбоме несовременной музыки и дуэте со Львом Лещенко.

Исполнитель хита «Сумасшедшая» признался, что любит «несовременную» музыку и активно работает над ней.

«Это старые советские песни, будут и инструментальные композиции», – пояснил Алексей.

Звезда также рассказал о сотрудничестве со Львом Лещенко. Во время сочинения песни, ему послышался голос коллеги. Тогда Воробьев понял, что будет петь только с ним.

«Это будет не песня, а восторг! Я несколько дней назад ее закончил. Лев Валерьянович уже послушал и дал согласие буквально за две минуты. Он, слава богу, меня очень любит, и вообще не раз говорил, что я его преемник», – поделился артист.

Певец исполнил в студии свои хиты «Feeling Good», «Сумасшедшая», «Libertango», «Художник», «Всегда буду с тобой» и представил новинку – трек «Забудь меня».

«Это тоже некая ретроспектива, потому что эту песню я написал лет 15 назад. Все сейчас перепевают старые песни. И я подумал, а почему бы и мне так не сделать? Только в отличие от других перепел свою», – объяснил Воробьев в эфире «Авторадио».