«Женщина может жить так, как хочет»: Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня отреагировала на обвинения в эскорте. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Накануне знаменитость похвасталась перед подписчиками новой дорогостоящей покупкой – люксовым автомобилем Porsche. Вскоре после этого недоброжелатели уличили артистку в якобы скрытых способах заработка.

В ответ телеведущая решила высказаться о том, как в обществе реагируют на чужой успех.

«Вчера я поделилась радостной новостью — купила новую машину. Многие искренне порадовались за меня, но были и те, кто тут же начал искать грязь. "Эскорт", "нечестные деньги" — стандартный набор. Они не могут поверить, что женщина может сама добиться успеха, быть независимой, красивой и при этом жить так, как хочет», — поделилась Боня.

Инфлюэнсер также уточнила, что зачастую чужой успех задевает людей, поскольку напоминает им о своем бездействии.

Напомним, Виктория Боня семь лет встречалась с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. Телеведущая после трех месяцев романа призналась бойфренду, что хочет детей. По воспоминаниям Бони, предприниматель адекватно воспринял ее слова и рассказал, что не против ребенка. В 2012 году у влюбленных родилась дочь Анджелина.

Ранее Виктория Боня показала, как поднялась на отвесную заледеневшую гору.