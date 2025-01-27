45-летняя Виктория Боня показала, как поднялась на отвесную заледеневшую гору

45-летняя блогер Виктория Боня с риском для жизни поднялась на отвесную заледеневшую гору. В своем блоге она опубликовала короткий видеоролик и пояснила, что это была тренировка для последующего восхождения на Эверест.

Как отметила теледива, ей предстоит преодолеть так называемое «горлышко бутылки» - обледеневший участок, где практически некуда наступить.

На видео Виктория показала, как старательно поднималась вверх по практически вертикальной скале, хотя каждый шаг стоил массы усилий. На ногах у Бони были надеты ботинки с шипами для альпинизма, в руках она держала ледоруб, с помощью которого держалась за обледеневшую поверхность. Также стоит отметить, что блогер была со страховкой.

«После 40 вы не начинаете заново, вы начинаете сильнее!» — прокомментировала Виктория.