НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 февраля 2025, 12:22
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«Мой новый малыш»: Виктория Боня похвасталась дорогостоящей машиной

Блогерша Виктория Боня приобрела новый автомобиль Porsche .
«Мой новый малыш»: Виктория Боня похвасталась дорогостоящей машиной

© Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня похвасталась новой машиной в Монако. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Боня приобрела черный электромобиль марки Porsche Taycan GTS. Точная стоимость машины не раскрывается. Знаменитость также выложила видео покупки.

«Мой новый малыш», — написала артистка.

Звезда «Дома-2» вернулась в Монако весной 2024 года. Блогерша не могла въехать на территорию княжества из-за проблем с документами. У нее получилось урегулировать спорный вопрос лишь спустя полгода.

Напомним, Виктория Боня семь лет встречалась с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. Телеведущая после трех месяцев романа призналась бойфренду, что хочет детей. По воспоминаниям Бони, предприниматель адекватно воспринял ее слова и рассказал, что не против ребенка. В 2012 году у влюбленных родилась дочь Анджелина.

Ранее Виктория Боня раскрыла, есть ли у нее бойфренд.

Перед этим Виктория Боня выразила желание занять место Бьянки Цензори рядом с Канье Уэстом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Виктория Боня
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