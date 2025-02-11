«Мой новый малыш»: Виктория Боня похвасталась дорогостоящей машиной

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня похвасталась новой машиной в Монако. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Боня приобрела черный электромобиль марки Porsche Taycan GTS. Точная стоимость машины не раскрывается. Знаменитость также выложила видео покупки.

«Мой новый малыш», — написала артистка.

Звезда «Дома-2» вернулась в Монако весной 2024 года. Блогерша не могла въехать на территорию княжества из-за проблем с документами. У нее получилось урегулировать спорный вопрос лишь спустя полгода.

Напомним, Виктория Боня семь лет встречалась с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. Телеведущая после трех месяцев романа призналась бойфренду, что хочет детей. По воспоминаниям Бони, предприниматель адекватно воспринял ее слова и рассказал, что не против ребенка. В 2012 году у влюбленных родилась дочь Анджелина.

Ранее Виктория Боня раскрыла, есть ли у нее бойфренд.

Перед этим Виктория Боня выразила желание занять место Бьянки Цензори рядом с Канье Уэстом.