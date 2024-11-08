«Жениться можно бесконечно»: Григорий Лепс заговорил о свадьбе с 18-летней Кибой

Певец Григорий Лепс заявил, что готов обвенчаться с 18-летней Авророй Кибой. Об этом сообщает StarHit.

В Москве состоялся юбилейный вечер Константина Губина «Жить и любить», гостем которого стал Григорий Лепс. Певец находился в хорошем настроении и, выйдя к прессе, рассказал про роман с молодой девушкой. Григорий надеется, что отношения с Авророй будут крепкими и в скором времени они подадут заявление в ЗАГС. Также он хотел бы обвенчаться с возлюбленной, поскольку является верующим человеком.

«Я уже был женат два раза, но наша жизнь богемная, жениться можно бесконечно. Венчание — очень серьезный шаг. Я человек верующий и не был бы против», — высказался артист.

Ранее певец Григорий Лепс заявил, что может дать Авроре Кибе 10 лет счастливой жизни. Подробности читайте в этой новости.

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