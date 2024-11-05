«Потом найдет себе другого»: Григорий Лепс пообещал Авроре Кибе 10 лет счастливой жизни

Певец Григорий Лепс заявил, что может дать молодой избраннице Авроре Кибе 10 лет счастливой жизни. Он также признался: дети испытывают из-за его отношений дискомфорт, а окружение в шоке.

Подробностями Лепс поделился в интервью фигуристу Роману Костомарову, опубликованном на RuTube.

«Совсем молодая. Ей осталось немного доучиться. После новогодних праздников, может быть, вместе отдохнем несколько дней. Прекрасный человек, великолепно образованный, не по годам умен», - рассказал Лепс об Авроре.

На вопрос, верит ли певец, что отношения могут быть долгими, ответил: «Я очень на это надеюсь».

Лепс признался, что хочет семью. Он познакомился с матерью Авроры.

«Что касается моих отношений с Авророй, я в них свято верю. Я могу завтра пойти расписаться с ней…Отца нет. Мама прекрасная женщина, очень хорошо выглядит, блестяще выглядит. 47 лет», - рассказал Лепс.

Также он отметил, что если отношения с Кибой не сложатся, то «пойдет дальше».

«Есть шестое чувство – чувствуешь, что этот человек может создать базу. Я могу дать человеку 10 лет счастливой жизни. А что потом? Найдет себе другого, побогаче. Никто не бежит за моими деньгами, тем более что там довольно состоятельная семья», - заключил он.

Ранее Лепс пригрозил сломать ноги обидчикам 18-летней Кибы.