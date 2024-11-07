«Несметное количество драгоценностей»: суд Алсу и Яна Абрамова по разделу имущества сделали закрытым

Александр Добровинский - адвокат бывшего мужа певицы Алсу Яна Абрамова – сообщил, что суд решил сделать закрытым раздел имущества супругов. Пока им не удалось договориться мирно.

Подробности этого дела Добровинский сообщил в своем Telegram-канале.

У адвоката поинтересовались, как сейчас продвигается процесс раздела имущества и удалось ли паре договориться.

«Мы находимся на определенной стадии раздела имущества… Савеловский суд принял решение о том, что слушание дела будет закрытым, поэтому адвокатам и участникам процесса запрещено обсуждать это публично», - сообщил он и пожелал сторонам договориться. По мнению звездного защитника, это «намного лучше, чем судиться».

Также Добровинский прокомментировал иск Алсу в Британии. Пока ни Абрамов, ни его адвокат не видели иск. По словам адвоката, там находилось имущество семьи, но оно было продано некоторое время назад.

«Алсу считает, что этот дом мог быть продан дороже. Она хочет, чтобы супруг компенсировал разницу. Ян сам не понимает, что хочет Алсу. Пока он не летает за границу – те страны, где могут вручить иск», - рассказал Добровинский.

Говоря о финансовом положении Алсу, адвокат отметил, что ему трудно судить в данном случае, но выглядит артистка «неплохо».

«У нее несметное количество драгоценностей, насколько я знаю, которые оставил супруг. Я не думаю, что у нее есть большие финансовые сложности», - заключил он.

Ранее мы писали, что Алсу и Добровинский столкнулись на красной дорожке.