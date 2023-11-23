Жених Устиньи Малининой сделал ей дорогой подарок на 23-летие. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог девушки.

Устинья отметила 23-летие. В соцсети наследница Александра Малинина похвасталась роскошными подарками от близких людей. Родители начинающей певицы подарили ей коробочку с логотипом Chanel. При этом Малинина не стала раскрывать ее содержимое.

Будущий муж Устиньи подарил ей серьги от Tiffany. «Ты самый удивительный и красивый человек, которого я знаю. Ты делаешь меня счастливым», — трогательно обратился избранник Малининой к имениннице.

Напомним, что дочь Александра уже много лет живет в Великобритании, где учится в музыкальной академии. Там она познакомилась с будущим мужем по имени Зак. Летом 2023 года пара посетила Гонконг. Девушке настолько понравился город, что она решила сыграть там свадьбу.

Ранее мы писали о том, что дочь Александра Малинина показала обручальные кольца от Tiffany. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что сын Александра Домогарова после смерти мамы доснял фильм «Пальма-2».