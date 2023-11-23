Сын Александра Домогарова после смерти мамы доснял фильм «Пальма-2». Об этом сообщает издание The Voice.

Летом 2023 года в семье режиссера фильма произошла трагедия: скончалась его мама Ирина Гуненкова. Она долгое время боролась с раком, однако недуг оказался сильнее. Домогаров неоднократно говорил, что тяжело перенес смерть родственницы. Из-за этого он на некоторое время отказался от работы. Однако, пережив утрату, он вновь вернулся к творчеству и доснял вторую часть «Пальмы».

На этот раз к съемочной команде присоединились Сергей Гилев и медвежонок. «У меня было стойкое убеждение, что во второй части должно быть новое животное, которое дополнит историю нашей собаки. Фильм получился больше, сложнее, зрелищнее», — рассказал Александр Домогаров-младший.

По словам режиссера, он снял фильм для всей семьи, который никого не разочарует.

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