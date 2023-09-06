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10:28, 06 сентября 2023
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22-летняя дочь Александра Малинина показала обручальные кольца от Tiffany

22-летняя дочь Александра Малинина показала обручальные кольца от Tiffany

© Starface.ru

22-летняя дочь Александра Малинина показала обручальные кольца от Tiffany. Об этом сообщает Пятый канал.

Зимой 2023 года Устинья Малинина получила предложение руки и сердца от возлюбленного. Избранником девушки стал сын британских миллионеров. С будущим мужем дочь Александра познакомилась в Лондоне в Королевском колледже музыки.

Свадьба Устиньи состоится в Гонконге. В последние дни лета Малинина завершила подготовку к торжеству: она не только нашла свадебное платье, но и приобрела обручальные кольца.

В личном блоге девушка показала ювелирные украшения от известного бренда. «Решающий день лета в Милане для нас с Заком был знаменательным. Пришли наши долгожданные обручальные кольца. Скоро будет много красоты», — похвасталась девушка.

22-летняя дочь Александра Малинина показала обручальные кольца от Tiffany

© Из профиля Instagram* Малининой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

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