22-летняя дочь Александра Малинина показала обручальные кольца от Tiffany. Об этом сообщает Пятый канал.

Зимой 2023 года Устинья Малинина получила предложение руки и сердца от возлюбленного. Избранником девушки стал сын британских миллионеров. С будущим мужем дочь Александра познакомилась в Лондоне в Королевском колледже музыки.

Свадьба Устиньи состоится в Гонконге. В последние дни лета Малинина завершила подготовку к торжеству: она не только нашла свадебное платье, но и приобрела обручальные кольца.

В личном блоге девушка показала ювелирные украшения от известного бренда. «Решающий день лета в Милане для нас с Заком был знаменательным. Пришли наши долгожданные обручальные кольца. Скоро будет много красоты», — похвасталась девушка.