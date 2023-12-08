Жених-британец 23-летней Устиньи Малининой устроил ей свидание на катке в Лондоне. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог девушки.

Дочь Александра Малинина готовится к свадьбе. Ее избранником стал британец по имени Зак, который увлекается музыкой. Известно, что пара часто путешествует. На этот раз будущие супруги оказались в Лондоне. Там жених Устиньи устроил ей романтическое свидание.

Молодой человек отвел возлюбленную на известный каток, который находится во дворе исторического дома, построенного в 18 веке. Устинья и Зак появились в образах в стиле total black.

Малинина отдала предпочтение бренду Chanel. Она вышла на улицу в черном пальто и шапке с логотипом модного дома. Девушка дополнила образ распущенными волосами и нюдовым макияжем.

Устинья рассказала о свидании в личном блоге. Прочитав пост дочери, Эмма Малинина искренне за нее порадовалась. Возлюбленная Александра отметила, что скучает по наследнице и будущему зятю.

Ранее мы писали о том, что жених Устиньи Малининой сделал ей дорогой подарок на 23-летие. Подробности смотрите в этой статье.

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