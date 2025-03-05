Жена Юры Борисова появилась на вечеринке «Оскара» в платье за 190 тысяч рублей. Об этом сообщает Газета.Ru.

За рубежом состоялась церемония вручения премии «Оскар». В честь закрытия мероприятия была проведена вечеринка, которую посетили Юра и его супруга. Для выхода в свет актер выбрал классический черный костюм с бабочкой и белой рубашкой. А Анна Шевчук отдала предпочтение платью в русской стилистике. Ее наряд был украшен гжельским орнаментом.

По информации источника, платье из свадебной коллекции Дома моды Tegin стоит 190 тысяч.

«В нем есть нежность, строгость и русский флер. Из первых ассоциаций Анна в этом платье похожа на фарфоровую вазу и на аристократку начала прошлого века. Я рада, что у этого костюма сложилась такая счастливая судьба, что он так идеально совпал с внешностью и содержанием прекрасной Анны Шевчук», — отметила дизайнер Светлана Тегин.

Ранее стилист Ксения Густова заявила, что отсутствие макияжа не испортило образ жены Борисова на «Оскаре». Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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