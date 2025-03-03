Танцевал под Маликова и ел блины: как Борисов провел последние часы перед премией «Оскар»
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Актер Юра Борисов показал свое утро перед церемонией вручения премии «Оскар». Ролик с участием Юры был опубликован в Telegram-канале Дмитрия Маликова.
За рубежом состоялась церемония вручения премии «Оскар», на которую был номинирован Борисов за фильм «Анора». По Сети распространилось видео, как актер собирался на премию. Так, актер вышел на балкон отеля в белом халате и станцевал под хит Дмитрия Маликова. Также на ролике был заметен богатый завтрак Юры, среди которого оказались блины и фрукты.
Увидев кадры, Дмитрий пришел в восторг. Он считает, что его песня принесла удачу команде «Аноры», которая забрала статуэтку на премии.
«На удачу песенка пошла! Поздравляю Юру и всех, кто работал над фильмом», — написал артист.
Ранее Юра Борисов ответил на провокацию зарубежных СМИ на «Оскаре». Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Юра Борисов впервые вместе с женой побывал на голливудском мероприятии перед «Оскаром».