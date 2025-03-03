Танцевал под Маликова и ел блины: как Борисов провел последние часы перед премией «Оскар»

Увидев кадры, Дмитрий пришел в восторг. Он считает, что его песня принесла удачу команде «Аноры», которая забрала статуэтку на премии.

«На удачу песенка пошла! Поздравляю Юру и всех, кто работал над фильмом», — написал артист.

Ранее Юра Борисов ответил на провокацию зарубежных СМИ на «Оскаре». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Юра Борисов впервые вместе с женой побывал на голливудском мероприятии перед «Оскаром».