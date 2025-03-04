Модный провал? Разбор образов жены Юры Борисова и Майки Мэдисон на «Оскаре»

После проведения церемония вручения премии «Оскар» в Сети стали обсуждать наряды триумфаторов, особенно это коснулось актеров фильма «Аноры», который получил 5 статуэток. И если вопросов к мужскому гардеробу не оказалось, то женский вызвал множество споров. В первую очередь, в Сети раскритиковали наряд Майки Мэдисон, назвав его несуразным. Также под раздачу попала жена Юры Борисова за отсутствие макияжа и прически. Стилист Ксения Густова согласилась с критикой Майки, но образ Анны Шевчук назвала элегантным и естественным. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Стилевая опора Анны — нордическая внешность и ее роскошные волосы, напоминающие героиню русской сказки, и в этом образе они стали полноценным элементом. Белое платье Antonio Grenaldi с камнями, напоминающими капли воды, и баской в сочетании с туфлями от Manolo Blahnik, выглядело элегантно. Мне понравился ее минималистичный макияж, подчеркивающий природные данные, и распущенные набок волосы. С такой же прической, кстати, на ковровой дорожке была и Деми Мур. Однако для афтерпати «Оскара» Анна выбрала, пожалуй, еще более удачный образ: платье российского бренда Tegin с сине-голубыми цветами и собранные в аккуратный пучок волосы», — высказалась Ксения.

А вот образ Майки, обладательницы «Оскара» за роль в «Аноре», оказался менее сбалансированным. Розовое атласное платье от Dior с черным бархатом и бантами выглядело громоздко и непропорционально.