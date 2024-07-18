Жена Владимира Познера высказалась о госпитализации телеведущего и слухах о раке

Жена Владимира Познера отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о госпитализации 90-летнего телеведущего с онкологическим заболеванием.

Надежда Соловьева в разговоре с RT не уточнила, где в настоящее время находится ее супруг, но опровергла слухи о том, что Познер прошел курс химиотерапии.

Ранее СМИ сообщили, что медики диагностировали у телеведущего эпителиому – злокачественное новообразование кожи. Как заверил источник, в июне 2024 года Познера госпитализировали и провели курс химиотерапии. Журналист почти сутки провел под капельницами.

В первых числах июля Познера заметили на премьере спектакля «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады. Очевидец снял журналиста в зале и рассказал, что тот не досмотрел постановку и ушел во время антракта.