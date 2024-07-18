Почти сутки провел под капельницами: 90-летний Владимир Познер попал в больницу

90-летний журналист Владимир Познер попал в больницу со злокачественной опухолью. У него диагностировали эпителиому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в июне 2024 года Познер обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Его госпитализировали и провели курс химиотерапии. Сообщается, что журналист почти сутки провел под капельницами. На данный момент он наблюдается у онколога.

По данным Telegram-канала Mash, впервые у Познера диагностировали рак в 59-летнем возрасте: тогда у него выявили рак простаты. В 80 лет у журналиста обнаружили рак кишечника.

Отметим, что семья Познера не подтверждала новость о госпитализации, но и не опровергала.

Ранее журналист Владимир Познер ушел со спектакля Никиты Кологривого в роли Маяковского. Подробности читайте в этой новости.