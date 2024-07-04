«Был с барышнями»: Владимир Познер ушел со спектакля с Кологривым в роли Маяковского

Ведущий Владимир Познер побывал на премьере спектакля «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады. Напомним, что главную роль сыграл скандальный актер Никита Кологривый. Очевидец снял журналиста в зале и рассказал, что он ушел из зала во время антракта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Светский хроник».

По данным источника, Познер был не один, а со спутницами. На снимке ведущий был в рубашке и в костюме, загорелый и отдохнувший. Но без радости на лице. Интересно, что он не досидел до конца постановки.

«Был с барышнями. Правда, до конца не остался – ушел в антракте», – говорится в сообщении.

Telegram-канал «Героиня Татлера» обратил внимание на публикацию и намекнул на то, что спектакль получился не таким уж и хорошим.

«Теперь мы знаем, что Познер ушел в антракте, а значит нам можно и подавно не ходить! Потому что Познер у нас — тот еще камертон», – отмечают администраторы канала.

Напомним, что звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый получил роль поэта Владимира Маяковского даже несмотря на череду скандалов. СМИ писали, что на премьерном показе свободных мест в зале не было, а снимать строго запрещали.

Ранее мы писали о том, что Никита Кологривый поднял гонорар в театре до сотни тысяч рублей. В сентябре 2023 года артист зарабатывал за один спектакль всего 8 тысяч рублей.