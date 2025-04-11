Жена Василия Ливанова прокомментировала новость об удалении тромба у актера

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена не подтвердила новость о том, что ему механическим путем удалили тромбы в артериях верхней конечности. Ее слова приводит издание «Абзац».

11 апреля Telegram-канал Mash написал, что Ливанову якобы сделали операцию, чтобы удалить тромбы. СМИ писали, что 89-летнему актеру также прописали кроворазжижающие препараты и порекомендовали немедленно звонить в скорую в случае ухудшения самочувствия.

«Нормально он себя чувствует. Ничего, никого, нигде не удаляли. Это какая-то у вас информация прошлогодняя, что ли?», — заявила Елена.

В последний раз Василия Ливанова госпитализировали 26 января, его выписали к 4 февраля. Тогда жена звезды подтверждала, что ее муж попал в больницу. При этом женщина опровергала сведения о том, что звезда «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» был госпитализирован из-за расстройства кровообращения головного мозга и находился в реанимации.

Ранее сообщалось, что актрисе Светлане Немоляевой вызвали «скорую» из-за проблем с сердцем.