Проведена еще одна операция: новые подробности о состоянии 89-летнего Ливанова

89-летнему актеру Василию Ливанову механически удалили тромбы в артериях верхней конечности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, 89-летнему актеру прописали кроворазжижающее и рекомендовали следить за своим состоянием. При любом намеке на плохое самочувствие — немедленно звонить в скорую.

На данный момент представители актера не комментировали новость об операции.

В конце 2024 года Ливанову уже удаляли тромбы из сосудов ног, сердца и головного мозга. В январе медики диагностировали расстройство кровообращения головного мозга, несколько суток артист пробыл в реанимации.

Ранее сообщалось, что Василий Ливанов похудел и осунулся после комы и лечения опухоли. Ему прописали белковую диету, чтобы быстрее восстановиться. Подробности читайте в этой новости.

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