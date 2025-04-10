Актрисе Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь: подробности

У 87-летней артистки Светланы Немоляевой резко ухудшилось здоровье из-за проблем с сердцем. Звезде «Служебного романа» понадобилась помощь медиков.

Артистке стало плохо дома. Родные Светланы сразу же вызвали скорую помощь — медики оказали помощь Немоляевой без госпитализации, пишет Telegram-канал Mash.

Вечером артистка планирует выступить на сцене — в постановке «Бешеные деньги» в театре Маяковского в Москве. Родные звезды подтвердили, что Светлана не будет ничего отменять, несмотря на проблемы со здоровьем.

В ноябре прошлого года актрисе стало плохо на съемках ремейка «Буратино». У актрисы подскочило давление, закружилась голова, она едва не потеряла сознание. Однако и тогда Светлана Владимировна не стала менять рабочий график.

После Немоляева призналась, что у нее есть «свои болячки», но серьезных проблем со здоровьем нет.