Жена уехавшего из РФ Валерия Меладзе появилась на концерте певицы Земфиры* в Испании

Бывшая участница группы «ВИА Гра» и жена певца Валерия Меладзе Альбина Жданабаева посетила концерт певицы Земфиры Рамазановой* (признана иноагентом на территории РФ) в Испании.

Артистка поделилась кадрами с концерта эмигрировавшей звезды в своем блоге. При этом она проигнорировала новые композиции Земфиры* «Пальто», «Остин», Colette и другие, дав тем самым понять, что современное творчество уехавшей из России певицы ее те трогает.

Однако под старые хиты «Прости меня моя любовь», «Мачо» и «Искала» Джанабаева не смогла усидеть в кресле и отправилась на танцпол. Она весело отплясывала под известные песни и делилась происходящим с подписчиками.

Ранее Земфира выступила в Лос-Анджелесе, где ее поддержали внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков с женой Аленой. Примечательно, что в последнее время сын Кристины Орбакайте неоднократно был замечен в компании артистов, уехавших из страны со скандалом. Недавно он появился на дне рождения солиста Little Big вместе с Андреем Бурковским.

Сайт «Страсти» рассказал, что происходит в жизни поддержавшего Украину Валерия Меладзе после 2022 года. Подробности читайте здесь.

*Признана иностранным агентом на территории России