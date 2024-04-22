Певец Никита Пресняков вместе с возлюбленной появился на концерте Земфиры* в США
© Starface.ru
Певец Никита Пресняков вместе с возлюбленной появился на концерте Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) в США. Внук Аллы Пугачевой поделился кадрами с мероприятия в личном блоге.
В США состоялся концерт певицы, во время которого она исполнила свои главные хиты. Никита и Алена Краснова поделились кадрами с мероприятия. Звездная пара находилась в хорошем настроении и охотно подпевала артистке.
Примечательно, что в последнее время Пресняков неоднократно был замечен в компании артистов, уехавших из страны со скандалом. Недавно он появился на дне рождения солиста Little Big вместе с Андреем Бурковским.
Несмотря на отъезд, Никита продолжает получать доход в России. Как сообщает «7Дней.ru», у Алены остался бизнес в РФ, приносящий ей 10 млн рублей в год.
Ранее сообщалось, что Алена Краснова решила зарабатывать на русских вечеринках в США. Подробности смотрите в этой новости.
Также мы писали, что певица Ольга Кормухина отказалась называть Сергея Шнурова музыкантом.
*признана иноагентом на территории РФ