Певец Никита Пресняков вместе с возлюбленной появился на концерте Земфиры* в США

Певец Никита Пресняков вместе с возлюбленной появился на концерте Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) в США. Внук Аллы Пугачевой поделился кадрами с мероприятия в личном блоге.

В США состоялся концерт певицы, во время которого она исполнила свои главные хиты. Никита и Алена Краснова поделились кадрами с мероприятия. Звездная пара находилась в хорошем настроении и охотно подпевала артистке.

Примечательно, что в последнее время Пресняков неоднократно был замечен в компании артистов, уехавших из страны со скандалом. Недавно он появился на дне рождения солиста Little Big вместе с Андреем Бурковским.

Несмотря на отъезд, Никита продолжает получать доход в России. Как сообщает «7Дней.ru», у Алены остался бизнес в РФ, приносящий ей 10 млн рублей в год.

Ранее сообщалось, что Алена Краснова решила зарабатывать на русских вечеринках в США. Подробности смотрите в этой новости.

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*признана иноагентом на территории РФ