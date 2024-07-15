Жена Тимура Хайдарова заявила, что его клиника возобновляет деятельность. Светлана Сильваши рассказала о победе в суде в соцсети.

В 2024 году стало известно о закрытии клиники Хайдарова из-за отсутствия у врачей необходимого образования. Светлана сообщила, что им удалось оспорить решение суда. По словам Сильваши, они предоставили подтверждение квалификации сотрудников как в ходе проверки, так и в суде.

«По техническим причинам сведения об образовании не были своевременно загружены в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный регистр медицинских работников». После того, как это выяснилось, все сведения были оперативно внесены в систему», — пояснила Светлана.

Сильваши поблагодарила поклонников за поддержку и веру в победу.

Ранее жена Тимура Хайдарова заявила, что делала пластические операции в клинике мужа. По словам Светланы, она пожалела об одном хирургическом вмешательстве. Подробности читайте в этой новости.

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