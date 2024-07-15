Снялся в традиционной шапке: Павел Дуров высказался о поездке в Казахстан

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился фотографиями из поездки в Казахстан и рассказал о своих впечатлениях. В Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» говорится, что бизнесмен отправился туда, чтобы «налаживать связи».

Оказалось, что Дуров был в Казахстане в конце июня. В личном микроблоге он добавил снимки с роскошными пейзажами, а на одной из фотографий позировал в традиционном наряде. По его словам, в этой стране платформой пользуются свыше 12,5 млн человек.

«Ивестно, что путешествует он не просто так, а налаживает связи, но пока без подробностей», – говорится в сообщении.

Бизнесмен посетил Алма-Ату, Астану, национальный парк Бурабай и Чарынский каньон.