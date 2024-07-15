Снялся в традиционной шапке: Павел Дуров высказался о поездке в Казахстан
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился фотографиями из поездки в Казахстан и рассказал о своих впечатлениях. В Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» говорится, что бизнесмен отправился туда, чтобы «налаживать связи».
Оказалось, что Дуров был в Казахстане в конце июня. В личном микроблоге он добавил снимки с роскошными пейзажами, а на одной из фотографий позировал в традиционном наряде. По его словам, в этой стране платформой пользуются свыше 12,5 млн человек.
«Ивестно, что путешествует он не просто так, а налаживает связи, но пока без подробностей», – говорится в сообщении.
Бизнесмен посетил Алма-Ату, Астану, национальный парк Бурабай и Чарынский каньон.
«Красота Казахстана может соперничать только с его амбициями», — написал миллиардер.
РБК сообщает, что Дуров пробыл в Казахстане четыре дня по приглашению властей страны. Об этом рассказал глава Минцифры Жаслан Мадиев. Павел среди прочего посетил Международный финансовый центр «Астана», который одобрил криптовалюту Toncoin (TON) для торговли на лицензированных регулятором платформах.
Оказалось, что после Дуров приехал в Узбекистан.
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