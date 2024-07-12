«Пожалела сто раз»: жена Хайдарова перечислила свои пластические операции

Жена Тимура Хайдарова заявила, что делала пластические операции в клинике мужа. Светлана Сильваши рассказала про изменения имиджа в соцсети.

Светлана ведет активный диалог с подписчиками и охотно делится откровениями. На этот раз она призналась, что перенесла несколько пластических операций. Она изменила грудь, нос, удалила комки Биша и сделала липосакцию. Почти все операции Светланы проходили в клинике мужа.

Избранница Тимура отметила, что осталась недовольна операцией на носу, которую делал другой врач. «Доктора не буду рекомендовать, пожалела об этом сто раз», — высказалась знаменитость.

Ранее жена Тимура Хайдарова призналась, что чуть не потеряла ребенка из-за стресса. В июне 2024 года Светлана вновь стала мамой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что блогер Ида Галич ответила хейтерам из комментариев после сравнений с Шакирой. По словам Иды, она не считает себя страшной.