Жена Тимура Хайдарова призналась, что чуть не потеряла ребенка из-за стресса

Жена скандального хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши рассказала, что три раза лежала на сохранении во время третьей беременности. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

«И я чуть не потеряла ребенка из-за сильного стресса. В последний раз было на грани», — написала бизнесвумен.

Женщина уточнила, что, несмотря на проблемы во время беременности, ей удалось выносить и родить ребенка в срок.

Напомним, Тимур Хайдаров и Светлана Сильваши поженились в декабре 2021 года. Спустя год у пары родилась дочь Амира. Также у предпринимательницы есть дочь София от предыдущего брака.

19 июня текущего года Сильваши подарила мужу второго ребенка. Пол малыша пока не раскрывается: лицо малыша врач скрыл от подписчиков эмодзи.

Ранее стало известно, что закрытая на 90 дней после смерти пациента клиника Тимура Хайдарова неожиданно вновь открылась.