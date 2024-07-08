НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 июля 2024, 12:41
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Закрытая на 90 дней за грубые нарушения клиника Тимура Хайдарова неожиданно вновь открылась

Закрытая на 90 дней после смерти пациента клиника Хайдарова открылась досрочно.
Закрытая на 90 дней за грубые нарушения клиника Тимура Хайдарова неожиданно вновь открылась

© Starface.ru

В Москве вновь открылась клиника пластического хирурга Тимура Хайдарова. Медицинское учреждение было закрыто на 90 дней из-за грубых нарушений, однако суд принял решение снять запрет досрочно. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным источника, организации было разрешено возобновить врачебную деятельность с 4 июля. В беседе с каналом адвокат Михаил Алексеев пояснил, что суд мог принять такое решение, так как были устранены все найденные в клинике нарушения. Однако ее закрыли в том числе из-за того, что у врачей отсутствовало профильное образование.

«Клинику закрывали на 90 дней не просто так - за это время в ней должны были устранить все выявленные нарушения. Видимо, руководство предоставило в суд документы о том, что все недочеты устранили», - отметил юрист.

Напомним, что проверки в клинике Хайдарова начались после того, как после операции в ней умер известный продюсер Петр Гаврилов.

Ранее хирург Тимур Хайдаров устроился на работу в новую клинику.