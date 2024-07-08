Закрытая на 90 дней за грубые нарушения клиника Тимура Хайдарова неожиданно вновь открылась

В Москве вновь открылась клиника пластического хирурга Тимура Хайдарова. Медицинское учреждение было закрыто на 90 дней из-за грубых нарушений, однако суд принял решение снять запрет досрочно. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным источника, организации было разрешено возобновить врачебную деятельность с 4 июля. В беседе с каналом адвокат Михаил Алексеев пояснил, что суд мог принять такое решение, так как были устранены все найденные в клинике нарушения. Однако ее закрыли в том числе из-за того, что у врачей отсутствовало профильное образование.

«Клинику закрывали на 90 дней не просто так - за это время в ней должны были устранить все выявленные нарушения. Видимо, руководство предоставило в суд документы о том, что все недочеты устранили», - отметил юрист.

Напомним, что проверки в клинике Хайдарова начались после того, как после операции в ней умер известный продюсер Петр Гаврилов.

Ранее хирург Тимур Хайдаров устроился на работу в новую клинику.